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Джошуа Зиркзее: «Я просто хочу обрести уверенность»

31 Мая 2022 • 21:03 Комментировать

Нападающий «Андерлехта» Джошуа Зиркзее, права на которого принадлежат «Баварии», высказался о своём будущем.

«Я бы предпочёл иметь гарантии, что у меня будет игровое время. Это возможно не только в «Андерлехте», но и в других клубах. Даже остаться в «Баварии» – это вариант.

Я просто хочу обрести уверенность и чувствовать себя в команде как дома», — приводит слова форварда издание Het Laatste Nieuws.

Зиркзее перешёл в немецкий гранд в 2017 году из академии «Фейеноорда» за 150 тыс евро. За первую команду мюнхенцев у игрока 17 матчей, в которых он забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

С августа 2021 года Джошуа выступает за «Андерлехт» на правах аренды. В текущем сезоне в 47 матчах за «пурпурно-белых» он забил 18 мячей и отдал 13 голевых передач. Сайт Transfermarkt оценивает 21-летнего голландца в 11 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Андерлехт Джошуа Зиркзее
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