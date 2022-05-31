Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Вацке: «У нас большие шансы на продление контракта с Мукоко»

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Вацке заявил, что клуб близок к продлению контракта с молодым нападающим Юссуфа Мукоко. Напомним, что действующее соглашение немца со «шмелями» истекает по окончанию следующего сезона.

«У нас есть большие шансы на то, чтобы продлить контракт с Мукоко, но финальное решение будет за ним», – цитирует генерального директора «Боруссии» Дортмунд издание Ruhr Nachrichten BVB.

Напомним, что Мукоко в прошлом сезоне отметился всего одним голом в немецкой Бундеслиге. Футболист является самым молодым дебютантом в истории турнира, впервые появившись на поле в чемпионате в возрасте 16 лет и трёх дней.