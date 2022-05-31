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Чемпионат Германии. Бундеслига

Лаймер: «Вполне возможно, что я не буду играть за «РБ Лейпциг» в следующем сезоне»

31 Мая 2022 • 19:20 Комментировать

Полузащитник «РБ Лейпцига» Конрад Лаймер не стал исключать, что летом может покинуть команду. Ранее сообщалось, что игроком сборной Австрии активно интересуется мюнхенская «Бавария», где хавбека ждёт бывший наставник «быков» Юлиан Нагельсманн.

«Вполне возможно, что я не буду играть за «РБ Лейпциг» в следующем сезоне», – цитирует футболиста журналист Мануэль Бонке.

Сумма трансфера Лаймера оценивается в 18-20 миллионов евро. «Бавария» активно ведёт переговоры по осуществлению перехода, но сделка ещё далека от своего завершения.

Интерес к Лаймеру ранее также проявлял «Ливерпуль», который ищет усиление в центр поля.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария РБ Лейпциг Конрад Лаймер
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