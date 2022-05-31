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Чемпионат Германии. Бундеслига

Горецка: «Был бы рад, если бы Левандовски и «Бавария» нашли компромисс»

31 Мая 2022 • 14:40 Комментировать

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка прокомментировал ситуацию насчёт будущего своего одноклубника Роберта Левандовски, который в это межсезонье хочет покинуть мюнхенцев и присоединиться к каталонской «Барселоне».

«Не думаю, что моё мнение что-то изменит в этой ситуации. «Бавария» и Левандовски вместе добились колоссального успеха. Надеюсь, они смогут найти компромисс и прийти к лучшему решению», – сказал Горецка на пресс-конференции сборной Германии.

Напомним, что срок контракта Левандовски с «Баварией» рассчитан до конца следующего сезона. «Барселона» предлагает за нападающего сборной Польши 35 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски Леон Горецка
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