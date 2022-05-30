Гравенберх пройдёт медосмотр для «Баварии»

Мюнхенская «Бавария» всё же провернула сделку по талантливому полузащитнику «Аякса» Райану Гравенберху. Как сообщает журналист Майк Вервей, на вторник намечен медицинский осмотр 20-летнего футболиста.

Несмотря на то, что Гравенберх оценивается на трансферном рынке в 35 миллионов евро, баварцы заплатят около 25 млн. Дело в том, что контракт хавбека с «Аяксом» действовал только до лета 2023 года.

В прошлом сезоне он забил три гола и отдал шесть результативных передач в 42 матчах за «Аякс». Добавим, что в данный момент Гравенберх травмирован, испытывая проблемы с лодыжкой, что не помешало «Баварии» добиться с ним сделки.