Полузащитник «РБ Лейпцига» Конрад Лаймер близок к переходу в «Баварию», сообщает журналист Мануэль Бонке.

По информации источника, сумма трансфера составит около 20 млн евро. В подписании заинтересован лично главный тренер мюнхенцев Юлиан Нагельсманн, который знаком с ним по работе в «РБ Лейпциге».

Лаймер перешёл в «РБ Лейпциг» в 2017 году из австрийского «Зальцбурга» за семь млн евро. Его контракт рассчитан до 2023 года.

В текущем сезоне 25-летний австриец провёл за «быков» 42 матча во всех турнирах, забил пять мячей и отдал шесть результативных передач. Сайт Transfermarkt оценивает хавбека в 26 млн евро.