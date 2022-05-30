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Лаймер близок к переходу в «Баварию»

30 Мая 2022 • 20:57 Комментировать

Полузащитник «РБ Лейпцига» Конрад Лаймер близок к переходу в «Баварию», сообщает журналист Мануэль Бонке.

По информации источника, сумма трансфера составит около 20 млн евро. В подписании заинтересован лично главный тренер мюнхенцев Юлиан Нагельсманн, который знаком с ним по работе в «РБ Лейпциге».

Лаймер перешёл в «РБ Лейпциг» в 2017 году из австрийского «Зальцбурга» за семь млн евро. Его контракт рассчитан до 2023 года.

В текущем сезоне 25-летний австриец провёл за «быков» 42 матча во всех турнирах, забил пять мячей и отдал шесть результативных передач. Сайт Transfermarkt оценивает хавбека в 26 млн евро.  

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария РБ Лейпциг Конрад Лаймер
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