Левандовски: Испания — хорошее место

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски высокого оценил Испанию.

Левандовски заявил Sport 1, что Испания является отличным местом для него. У него есть дом на Майорке. Эта страна очень хороша не только для отдыха.

Ранее 33-летний футболист сказал о том, что не собирается продолжать карьеру в мюнхенской «Баварии», надеясь покинуть клуб в ближайшее трансферное окно. Трудовой договор Левандовски с клубом рассчитан до окончания сезона 2022/23.

Польский нападающий выступает за «Баварию» с 2014 года. За это время он 8 раз выиграл с командой Бундеслигу, 5 раз завоевал Суперкубок Германии и 3 раза стал обладателем Кубка страны. Помимо этого, в 2020 году выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.