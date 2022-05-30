Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Витсель: Куртуа — исключительный вратарь

30 Мая 2022 • 20:19 Комментировать

Полузащитник «Боруссии» Дортмунд Аксель Витсель прокомментировал игру вратаря «Реала» Тибо Куртуа.

Витсель сказал Mundo Deportivo, что Куртуа является вратарем высокого уровня. Он умеет совершать такие сейвы, которые не могут сделать другие голкиперы. Куртуа отличный футболист, он исключительный вратарь.

30-летний бельгийский вратарь в минувшем сезоне сыграл в 51 матче, пропустил 46 мячей и 22 раза смог оставить свои ворота «сухими» во всех турнирах. Действующее соглашение Куртуа с «Реалом» рассчитано до 2026 года.

«Реал» выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании по итогам сезона 2021/22.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Аксель Витсель Тибо Куртуа
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Мая
20:57 · Германия. Бундеслига
Лаймер близок к переходу в «Баварию»
20:27 · Германия. Бундеслига
Левандовски: Испания — хорошее место
20:24 · Германия. Бундеслига
Дортмундская «Боруссия» купила вратаря «Герты»
20:19 · Германия. Бундеслига
Витсель: Куртуа — исключительный вратарь
19:42 · Германия. Бундеслига
Месси: Левандовски не был лучшим в 2020 году
18:41 · Германия. Бундеслига
Кан: Не знаю, почему Левандовски так себя повёл
16:54 · Германия. Бундеслига
Левандовски объявит о своём будущем после матчей сборных 1
15:58 · Германия. Бундеслига
Левандовски: «Моя история с «Баварией» закончена, не думаю, что когда-то сыграю за клуб» 1
15:34 · Германия. Бундеслига
Толиссо покинет «Баварию» на правах свободного агента
12:15 · Германия. Бундеслига
Румменигге сожалеет об уходе Алабы из «Баварии» 1
09:04 · Германия. Бундеслига
Румменигге не понимает, почему Левандовски хочет в «Барселону»
00:12 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» не договорилась с Гнабри, «Реал» и «ПСЖ» следят за ситуацией
29 Мая
22:27 · Англия. Премьер-лига
Мане согласовал переход в «Баварию» 1
21:23 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» предложит Мане трёхлетний контракт
20:32 · Англия. Премьер-лига
Источник: Мане не сообщал «Ливерпулю» о своём уходе
Все новости
Рекомендуем