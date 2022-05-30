Витсель: Куртуа — исключительный вратарь

Полузащитник «Боруссии» Дортмунд Аксель Витсель прокомментировал игру вратаря «Реала» Тибо Куртуа.

Витсель сказал Mundo Deportivo, что Куртуа является вратарем высокого уровня. Он умеет совершать такие сейвы, которые не могут сделать другие голкиперы. Куртуа отличный футболист, он исключительный вратарь.

30-летний бельгийский вратарь в минувшем сезоне сыграл в 51 матче, пропустил 46 мячей и 22 раза смог оставить свои ворота «сухими» во всех турнирах. Действующее соглашение Куртуа с «Реалом» рассчитано до 2026 года.

«Реал» выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании по итогам сезона 2021/22.