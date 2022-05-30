Месси: Левандовски не был лучшим в 2020 году

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси отреагировал на удивление форварда «Баварии» Роберта Левандовски о том, что не проголосовал за него в премии The Best.

«Каждый говорит то, что хочет. Честно говоря, я не разделяю то, что он сказал, но я также не придаю этому значения. Вот так, вот так, и пусть говорит, что хочет, а мне все равно. Но слова, которые я сказал тогда, были от души и потому, что я так чувствовал», — приводи слова Месси TyC Sports.

По мнению аргентинского футболиста, Левандовски заслужил «Золотой мяч» в 2020 году, но прошлый год не был его лучшим. Пусть принимает это так, как сам хочет.

Лионель Месси получил «Золотой мяч» по итогам 2021 года.