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Чемпионат Германии. Бундеслига

Кан: Не знаю, почему Левандовски так себя повёл

30 Мая 2022 • 18:41 Комментировать

Гендиректор «Баварии» Оливер Кан прокомментировал слова нападающего Роберта Левандовски, который заявил об уходе из клуба.

«Не знаю, почему Роберт решил поступить так в этой ситуации. Его заявления не приведут ни к чему хорошему», — цитирует Кана Sport 1.

Генеральный директор заявил, что уважение должно проявляться с обеих сторон.

Ранее польский форвард сообщил о том, что не намерен продолжать свою карьеру в немецком клубе, и надеется на трансфер в ближайшее время.

Левандовски в минувшем сезоне сыграл в 46 матчах, забил 50 мячей и сделал 7 голевых передач во всех турнирах.

Ранее СМИ сообщали, что «Барселона» заинтересована в подписании нападающего. Главный тренер каталонского клуба Хави Эрнандес подтвердил факт переговоров.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Оливер Кан Роберт Левандовски
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