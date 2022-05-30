Кан: Не знаю, почему Левандовски так себя повёл

Гендиректор «Баварии» Оливер Кан прокомментировал слова нападающего Роберта Левандовски, который заявил об уходе из клуба.

«Не знаю, почему Роберт решил поступить так в этой ситуации. Его заявления не приведут ни к чему хорошему», — цитирует Кана Sport 1.

Генеральный директор заявил, что уважение должно проявляться с обеих сторон.

Ранее польский форвард сообщил о том, что не намерен продолжать свою карьеру в немецком клубе, и надеется на трансфер в ближайшее время.

Левандовски в минувшем сезоне сыграл в 46 матчах, забил 50 мячей и сделал 7 голевых передач во всех турнирах.

Ранее СМИ сообщали, что «Барселона» заинтересована в подписании нападающего. Главный тренер каталонского клуба Хави Эрнандес подтвердил факт переговоров.