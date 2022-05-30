Левандовски объявит о своём будущем после матчей сборных

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски намерен сделать заявление по поводу своего будущего.

«Мой контракт с командой рассчитан до 2023 года. Надеюсь, клуб не будет чинить мне препятствий. Возможно, смогу сообщить новую информацию после матчей сборных», — цитирует футболиста Bild.

Сборная Польши проведёт четыре матча в рамках Лиги наций. Соперниками поляков будут Уэльс (1 июня), Бельгия (8 июня), Нидерланды (11 июня) и снова Бельгия (14 июня). Вероятнее всего, после матча с бельгийцами Левандовски сообщит, в какой команде он продолжит карьеру.

По информации испанских СМИ, 33-летний Левандовски уже согласовал контракт с «Барселоной».