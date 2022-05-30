Левандовски: «Моя история с «Баварией» закончена, не думаю, что когда-то сыграю за клуб»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски больше не намерен играть за мюнхенский клуб. Поляк, у которого остался всего год по контракту, хотел бы перейти этим летом в каталонскую «Барселону», которая предлагает ему трёхлетнее соглашение.

«Моя история с «Баварией» закончена, уход будет лучшим выбором для обеих сторон. Не думаю, что когда-либо ещё сыграю за этот клуб», – цитирует нападающего сборной Польши издание Mundo Deportivo.

Напомним, что руководство мюнхенской «Баварии» не намерено отпускать Левандовски в это межсезонье. Поляк пытается надавить на клуб, чтобы ускорить свой переход в «Барселону».