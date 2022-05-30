Толиссо покинет «Баварию» на правах свободного агента

Мюнхенская «Бавария» подтвердила, что полузащитник Корентен Толиссо покинет команду в статусе свободного агента. Немецкий клуб не стал продлевать с французом контракт, который истёк по окончанию сезона.

Толиссо присоединился к «Баварии» летом 2017 года из французского «Лиона». У игрока тогда были варианты с переходом в другие команды, в числе которых был лондонский «Челси», но футболист решил выбрать вариант с переездом в Мюнхен.

После перехода в «Баварию» Толиссо так и не смог стать регулярным игроком основы. Ожидается, что француз в ближайшее время вернётся на правах аренды в «Лион», откуда и переехал в Мюнхен.