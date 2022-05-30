Румменигге сожалеет об уходе Алабы из «Баварии»

Бывший руководитель «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге признался журналистам, что сожалеет о том, что не сумел сохранить австрийского защитника Давида Алабу в мюнхенском клубе.

Румменигге сказал, что он очень сожалеет об уходе Алабы и хотел бы извиниться перед болельщиками «Баварии» за это. Функционер отметил, что австрийский защитник был лидером обороны и показывал невероятный футбол под руководством Флика. Экс-глава «Баварии» добавил, что уход Алабы был очень заметен для мюнхенского клуба.

Напомним, что Давид Алаба прошлым летом перебрался в мадридский «Реал», с которым австриец в этом сезоне выиграл Лигу чемпионов и Ла Лигу.