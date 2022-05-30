Румменигге не понимает, почему Левандовски хочет в «Барселону»

Легенда мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился мнением насчет будущего польского центрфорварда Роберта Левандовски. В СМИ давно ходят слухи о возможном переезде игрока на «Камп Ноу».

«Без понятия, чем «Барса» может соблазнить Левандовски. В Мюнхене он заработает намного больше. Роберт нужен «Баварии», здесь он забивает по 40-50 голов за сезон. Несмотря на возраст, Левандовски нужен нам. Такого форварда больше нет в Европе», - цитирует Румменигге Bild.

Срок действующего трудового соглашения 33-летнего бомбардира с «Баварией» рассчитан до лета 2023 года.