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Чемпионат Германии. Бундеслига

Румменигге не понимает, почему Левандовски хочет в «Барселону»

30 Мая 2022 • 09:04 Комментировать

Легенда мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился мнением насчет будущего польского центрфорварда Роберта Левандовски. В СМИ давно ходят слухи о возможном переезде игрока на «Камп Ноу».

«Без понятия, чем «Барса» может соблазнить Левандовски. В Мюнхене он заработает намного больше. Роберт нужен «Баварии», здесь он забивает по 40-50 голов за сезон. Несмотря на возраст, Левандовски нужен нам. Такого форварда больше нет в Европе», - цитирует Румменигге Bild.

Срок действующего трудового соглашения 33-летнего бомбардира с «Баварией» рассчитан до лета 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Карл-Хайнц Румменигге Роберт Левандовски
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