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Чемпионат Германии. Бундеслига

Лучший игрок Бундеслиги назвал «ПСЖ» своим любимым клубом

29 Мая 2022 • 20:06 Комментировать

Нападающий «РБ Лейпцига» Кристофер Нкунку высказался о своём будущем.

24-летний француз стал трансферной целью многочисленных топ-клубов после успешного сезона. Одним из претендентов на Нкунку считается «ПСЖ».

«Париж – мой дом, здесь выступает мой любимый клуб. Я оставляю все двери открытыми, в футболе может произойти что угодно, – приводит слова форварда журналист Фабрицио Романо. – Приятно, что я интересен крупнейшим футбольным клубам мира, и в то же время приятно, что «Лейпциг» всеми силами пытается меня удержать», – отметил воспитанник «ПСЖ».

В завершившейся кампании Нкунку записал на свой счёт 35 голов и 20 результативных передач в 51 поединке. Именно он был признан лучшим игроком Бундеслиги в прошедшем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ РБ Лейпциг Кристофер Нкунку
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