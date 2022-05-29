Лучший игрок Бундеслиги назвал «ПСЖ» своим любимым клубом

Нападающий «РБ Лейпцига» Кристофер Нкунку высказался о своём будущем.

24-летний француз стал трансферной целью многочисленных топ-клубов после успешного сезона. Одним из претендентов на Нкунку считается «ПСЖ».

«Париж – мой дом, здесь выступает мой любимый клуб. Я оставляю все двери открытыми, в футболе может произойти что угодно, – приводит слова форварда журналист Фабрицио Романо. – Приятно, что я интересен крупнейшим футбольным клубам мира, и в то же время приятно, что «Лейпциг» всеми силами пытается меня удержать», – отметил воспитанник «ПСЖ».

В завершившейся кампании Нкунку записал на свой счёт 35 голов и 20 результативных передач в 51 поединке. Именно он был признан лучшим игроком Бундеслиги в прошедшем сезоне.