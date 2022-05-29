Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» нашла голкипера на замену Нойеру

29 Мая 2022 • 11:12 Комментировать

Вратарь Габриэль Слонина, правами на которого владеет американский клуб «Чикаго Файр», имеет вариант продолжения карьеры в немецкой Бундеслиге.

По сообщениям Transfermarkt, заинтересованность в услугах 18-летнего голкипера проявляет мюнхенская «Бавария», подыскивающая замену 36-летнему Мануэлю Нойеру. Помимо немецкого гранда, интерес к Слонине проявляют лондонский «Челси» и туринский «Ювентус».

Слонина защищает цвета команды из Чикаго с марта 2019 года. Его действующий контракт рассчитан до конца 2023 года. Трансферная стоимость вратаря оценивается в три миллиона евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер Габриэль Слонина
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Мая
11:12 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нашла голкипера на замену Нойеру
28 Мая
12:17 · Германия. Бундеслига
«Бавария» покупает бельгийского полузащитника
10:38 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» выкупил игрока «Милана» Хауге
09:31 · Англия. Премьер-лига
Вингер «Манчестер Сити» перешёл в «Боруссию» официально
09:04 · Германия. Бундеслига
«Бавария» решила продать Гнабри и назвала стоимость
09:02 · Германия. Бундеслига
«Реал Сосьедад» подпишет форварда сборной Венгрии
08:51 · Германия. Бундеслига
Полузащитник «Боруссии» Брандт назвал свою слабую сторону
27 Мая
23:56 · Германия. Бундеслига
Новичок «Баварии» Мазрауи: «Зидан — мой кумир»
20:34 · Германия. Бундеслига
Мазрауи – о переходе в «Баварию»: «Я точно понял, что этот клуб – клуб моей мечты»
18:54 · Германия. Бундеслига
«Байер» назначил Гложеку медосмотр
18:03 · Англия. Премьер-лига
Мане согласовал контракт с «Баварией», теперь клубу нужно договориться с «Ливерпулем»
15:45 · Англия. Премьер-лига
Дудек – о Левандовски: «Думаю, он лучше всего подошёл бы «Ливерпулю» Клоппа»
13:19 · Россия. Премьер-лига
«Герта» отреагировала на слухи о подписании контракта со Шварцем
11:49 · Германия. Бундеслига
Бирхофф: «Уход Левандовски внесёт в Бундеслигу больше конкуренции»
10:42 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» провёл предварительные переговоры о переходе Мукиеле 1
Все новости
Рекомендуем