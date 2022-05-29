«Бавария» нашла голкипера на замену Нойеру

Вратарь Габриэль Слонина, правами на которого владеет американский клуб «Чикаго Файр», имеет вариант продолжения карьеры в немецкой Бундеслиге.

По сообщениям Transfermarkt, заинтересованность в услугах 18-летнего голкипера проявляет мюнхенская «Бавария», подыскивающая замену 36-летнему Мануэлю Нойеру. Помимо немецкого гранда, интерес к Слонине проявляют лондонский «Челси» и туринский «Ювентус».

Слонина защищает цвета команды из Чикаго с марта 2019 года. Его действующий контракт рассчитан до конца 2023 года. Трансферная стоимость вратаря оценивается в три миллиона евро.