«Бавария» решила продать Гнабри и назвала стоимость

Нападающий Серж Гнабри может уйти из мюнхенской «Баварии» в предстоящее трансферное окно. Об этом рапортуют журналисты Bayern & Germany.

По данным источника, чемпион Германии не станет насильно удерживать игрока и готов продать его, если получит хорошее предложение. «Бавария» готова расстаться с форвардом, если за него заплатят 40 миллионов евро. Стороны так и не смогли договориться о новом трудовом соглашении, а потому клуб решил продать Сержа, чтобы не потерять его бесплатно через год.

В минувшем сезоне 26-летний форвард принял участие в 34 матчах Бундеслиги, отметившись 14 забитыми мячами и пятью голевыми передачам.