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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал Сосьедад» подпишет форварда сборной Венгрии

28 Мая 2022 • 09:02 Комментировать

Руководители «Реал Сосьедада» договорились о переходе молодого нападающего «РБ Лейпцига» и сборной Венгрии Доминика Собослаи.

По информации инсайдера Херарда Морено, 21-летний венгерский футболист в ближайшее время переберётся в испанский чемпионат и официально подпишет долгосрочное соглашение с «Сосьедадом». Стоит отметить, что действующий контракт Собослаи с «быками» рассчитан до июня 2026 года, а авторитетный портал transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.

В этом сезоне Доминик Собослаи провёл в немецкой лиге 31 встречу. Форвард отметился шестью забитыми мячами и восемью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад РБ Лейпциг Доминик Собослаи
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