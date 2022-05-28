«Реал Сосьедад» подпишет форварда сборной Венгрии

Руководители «Реал Сосьедада» договорились о переходе молодого нападающего «РБ Лейпцига» и сборной Венгрии Доминика Собослаи.

По информации инсайдера Херарда Морено, 21-летний венгерский футболист в ближайшее время переберётся в испанский чемпионат и официально подпишет долгосрочное соглашение с «Сосьедадом». Стоит отметить, что действующий контракт Собослаи с «быками» рассчитан до июня 2026 года, а авторитетный портал transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.

В этом сезоне Доминик Собослаи провёл в немецкой лиге 31 встречу. Форвард отметился шестью забитыми мячами и восемью ассистами.