Новичок «Баварии» Мазрауи: «Зидан — мой кумир»

Защитник «Баварии» Нуссер Мазрауи назвал своего кумира и самого сложного соперника, против которого играл.

«Мой кумир? Зинедин Зидан. Самый сложный соперник, против которого приходилось играть? Винисиус Жуниор», — приводит слова Мазрауи официальный сайт клуба.

Марокканский защитник перешел в «Баварию» из «Аякса» на правах свободного агента. Футболист заключил трудовой договор с немецким клубом на четыре сезона.

Игрок выступал в нидерландском клубе с 2018 года. В минувшем сезоне Мазрауи принял участие в 34 матчах, забил пять мячей и сделал четыре голевые передачи во всех турнирах.