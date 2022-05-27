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Новичок «Баварии» Мазрауи: «Зидан — мой кумир»

27 Мая 2022 • 23:56 Комментировать

Защитник «Баварии» Нуссер Мазрауи назвал своего кумира и самого сложного соперника, против которого играл.

«Мой кумир? Зинедин Зидан. Самый сложный соперник, против которого приходилось играть? Винисиус Жуниор», — приводит слова Мазрауи официальный сайт клуба.

Марокканский защитник перешел в «Баварию» из «Аякса» на правах свободного агента. Футболист заключил трудовой договор с немецким клубом на четыре сезона.

Игрок выступал в нидерландском клубе с 2018 года. В минувшем сезоне Мазрауи принял участие в 34 матчах, забил пять мячей и сделал четыре голевые передачи во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Бавария Нуссер Мазрауи
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