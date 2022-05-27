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Мазрауи – о переходе в «Баварию»: «Я точно понял, что этот клуб – клуб моей мечты»

27 Мая 2022 • 20:34 Комментировать

Защитник «Аякса» Нуссер Мазрауи, который летом присоединится к мюнхенской «Баварии», высказался о своём трансфере.

«В момент, когда я услышал, что «Бавария» хочет меня подписать, мне показалось, что моё сердце слегка подпрыгнуло. С самого начала я точно понял, что этот клуб – клуб моей мечты», — сказал игрок в интервью FCB TV.

Напомним, что Мазрауи присоединится к мюнхенскому гранду 1 июля на правах свободного агента. Контракт подписан до 2026 года.

Кроме «рекордмайстера» на футболиста претендовала «Барселона».

В текущем сезоне 24-летний марокканец провёл за голландский клуб 34 матча во всех турнирах, забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи. Сайт Transfermarkt оценивает его в 20 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Бавария Нуссер Мазрауи
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