Мазрауи – о переходе в «Баварию»: «Я точно понял, что этот клуб – клуб моей мечты»

Защитник «Аякса» Нуссер Мазрауи, который летом присоединится к мюнхенской «Баварии», высказался о своём трансфере.

«В момент, когда я услышал, что «Бавария» хочет меня подписать, мне показалось, что моё сердце слегка подпрыгнуло. С самого начала я точно понял, что этот клуб – клуб моей мечты», — сказал игрок в интервью FCB TV.

Напомним, что Мазрауи присоединится к мюнхенскому гранду 1 июля на правах свободного агента. Контракт подписан до 2026 года.

Кроме «рекордмайстера» на футболиста претендовала «Барселона».

В текущем сезоне 24-летний марокканец провёл за голландский клуб 34 матча во всех турнирах, забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи. Сайт Transfermarkt оценивает его в 20 млн евро.