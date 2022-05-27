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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Байер» назначил Гложеку медосмотр

27 Мая 2022 • 18:54 Комментировать

Нападающий пражской «Спарты» Адам Гложек находится в шаге от перехода в леверкузенский «Байер». По информации от Фабрицио Романо, игрок сборной Чехии в ближайшее время пройдёт медосмотр перед завершением своего перехода в стан «фармацевтов».

Отмечается, что сумма сделки составит 13 миллионов евро. Также «Спарта» Прага в будущем получит 30% от последующей перепродажи футболиста. В леверкузенском «Байере» у Гложека будет конкурент в лице Патрика Шика, с которым они выступают за сборную Чехии.

В этом сезоне Гложек отметился 9 голами и 12 ассистами за пражскую «Спарту» в чемпионате Чехии.

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Евро-Футбол.Ру,
Спарта Прага Адам Гложек
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