«Байер» назначил Гложеку медосмотр

Нападающий пражской «Спарты» Адам Гложек находится в шаге от перехода в леверкузенский «Байер». По информации от Фабрицио Романо, игрок сборной Чехии в ближайшее время пройдёт медосмотр перед завершением своего перехода в стан «фармацевтов».

Отмечается, что сумма сделки составит 13 миллионов евро. Также «Спарта» Прага в будущем получит 30% от последующей перепродажи футболиста. В леверкузенском «Байере» у Гложека будет конкурент в лице Патрика Шика, с которым они выступают за сборную Чехии.

В этом сезоне Гложек отметился 9 голами и 12 ассистами за пражскую «Спарту» в чемпионате Чехии.