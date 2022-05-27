Бирхофф: «Уход Левандовски внесёт в Бундеслигу больше конкуренции»

Бывший нападающий сборной Германии Оливер Бирхофф считает, что уход форварда Роберта Левандовски из «Баварии» сделает чемпионат Германии более интересным.

«Возможно, его уход сделает Бундеслигу более зрелищной в плане борьбы и конкуренции. Я думаю, даже «Бавария» будет благодарна, если ей придется прилагать больше усилий для победы в чемпионате», - сказал Бирхофф в интервью SPOX.

Тем не менее, Бирхофф признает, что отъезд лучшего бомбардира Бундеслиги будет большой потерей как для клуба, так и для турнира в целом.

В этом сезоне Левандовски провел в Бундеслиге 34 игры, забил 35 голов и отдал 3 результативные передачи.