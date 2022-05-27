Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Бирхофф: «Уход Левандовски внесёт в Бундеслигу больше конкуренции»

27 Мая 2022 • 11:49 Комментировать

Бывший нападающий сборной Германии Оливер Бирхофф считает, что уход форварда Роберта Левандовски из «Баварии» сделает чемпионат Германии более интересным.

«Возможно, его уход сделает Бундеслигу более зрелищной в плане борьбы и конкуренции. Я думаю, даже «Бавария» будет благодарна, если ей придется прилагать больше усилий для победы в чемпионате», - сказал Бирхофф в интервью SPOX.

Тем не менее, Бирхофф признает, что отъезд лучшего бомбардира Бундеслиги будет большой потерей как для клуба, так и для турнира в целом.

В этом сезоне Левандовски провел в Бундеслиге 34 игры, забил 35 голов и отдал 3 результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Оливер Бирхофф Роберт Левандовски
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Мая
11:49 · Германия. Бундеслига
Бирхофф: «Уход Левандовски внесёт в Бундеслигу больше конкуренции»
10:42 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» провёл предварительные переговоры о переходе Мукиеле 1
09:04 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» видит в Нкунку замену Салаху
08:11 · Германия. Бундеслига
«Барселона» может предложить Гави в обмен на Левандовски 2
07:58 · Германия. Бундеслига
Магат заявил, что не чувствовал поддержки в «Герте»
07:40 · Англия. Премьер-лига
Мюллер отреагировал на слухи о переходе Мане в «Баварию»
07:33 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» готовит предложение форварду сборной Франции
07:27 · Германия. Бундеслига
Защитник «Баварии» не собирается переходить в «ПСЖ»
26 Мая
22:55 · Россия. Премьер-лига
Шварц на следующей неделе будет объявлен главным тренером «Герты»
20:11 · Англия. Премьер-лига
Бундеслига – самый результативный топ-чемпионат сезона, Ла Лига – последняя
18:47 · Германия. Бундеслига
Гравенберх завершит переход в «Баварию» на следующей неделе
13:36 · Германия. Бундеслига
«Байер» готов продать одного из своих лидеров за 70 млн евро
13:11 · Германия. Бундеслига
«Бавария» следит за ходом переговоров «Барселоны» с Гави
12:54 · Германия. Бундеслига
«Байер» продлил контракт с форвардом сборной Чехии
11:58 · Германия. Бундеслига
Мюллер: «Думаю, буду играть до 2025 года»
Все новости
Рекомендуем