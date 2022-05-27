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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Барселона» может предложить Гави в обмен на Левандовски

27 Мая 2022 • 08:11 Комментировать

«Барселона» может предложить «Баварии» полузащитника Гави в обмен на нападающего Роберта Левандовски.

Затянувшаяся история с переговорами с «Баварией», которая не хочет отпускать польского форварда, может побудить «Барселону» предложить мюнхенскому клубу Гави, сообщает Mundo Deportivo.

Ранее была информация, что полузащитник, который не может договориться с каталонским клубом по поводу нового контракта, входит в интересы немецкой команды.

Сам Левандовски неоднократно заявлял, что хочет продолжить карьеру в «Барселоне», а у представителей Гави в последнее время возникло несколько конфликтов с руководством каталонского клуба.

В этом сезоне Гави провел в Ла Лиге 34 игры, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски Гави
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