Защитник «Баварии» не собирается переходить в «ПСЖ»

Французский защитник «Баварии» Бенжамен Павар рассказал журналистам, что не собирается покидать мюнхенский клуб ради перехода в «ПСЖ».

Павар заявил, что он счастлив в мюнхенской команде, которую считают одной из лучших в мире. Француз отметил, что ему очень нравится проект «ПСЖ», но переходить из «Баварии» в парижский клуб в ближайшее время он точно не собирается. Напомним, что действующее соглашение защитника с «Баварией» рассчитано до июня 2024 года.

В этом сезоне Бенжамен Павар провёл в немецкой лиге 25 поединков, в которых отметился одной результативной передачей.