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Гравенберх завершит переход в «Баварию» на следующей неделе

26 Мая 2022 • 18:47 Комментировать

Полузащитник амстердамского «Аякса» Райан Гравенберх завершит свой переход в мюнхенскую «Баварию» на следующей неделе. По информации от Николо Скиры, нидерландец на следующей неделе должен пройти медобследование и подписать контракт с клубом до 2027 года.

Отмечается, что «Бавария» уже согласовала сумму компенсации за Гравенберха с амстердамским «Аяксом». По сведениям источника, эта цифра составит 40 миллионов евро + бонусы.

Ранее «Бавария» официально подтвердила трансфер одноклубника Гравенберха по «Аяксу» – Нуссера Мазрауи, который присоединился к мюнхенцам на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Бавария Райан Гравенберх
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