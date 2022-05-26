Гравенберх завершит переход в «Баварию» на следующей неделе

Полузащитник амстердамского «Аякса» Райан Гравенберх завершит свой переход в мюнхенскую «Баварию» на следующей неделе. По информации от Николо Скиры, нидерландец на следующей неделе должен пройти медобследование и подписать контракт с клубом до 2027 года.

Отмечается, что «Бавария» уже согласовала сумму компенсации за Гравенберха с амстердамским «Аяксом». По сведениям источника, эта цифра составит 40 миллионов евро + бонусы.

Ранее «Бавария» официально подтвердила трансфер одноклубника Гравенберха по «Аяксу» – Нуссера Мазрауи, который присоединился к мюнхенцам на правах свободного агента.