«Байер» готов продать одного из своих лидеров за 70 млн евро

Руководители леверкузенского «Байера» назвали цену, за которую они готовы продать французского нападающего Муссу Диаби.

По информации инсайдера Мануэля Вета, леверкузенская команда не горит желанием расставаться с талантливым 22-летним французским футболистом, но за 70 миллионов евро «Байер» всё же отпустит Диаби в другой клуб. Стоит отметить, что действующее соглашение форварда с «фармацевтами» рассчитано до лета 2025 года.

В этом сезоне Мусса Диаби провёл в немецком чемпионате 32 матча, в которых отметился 13 забитыми мячами и 12 результативными передачами.