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«Бавария» следит за ходом переговоров «Барселоны» с Гави

26 Мая 2022 • 13:11 Комментировать

«Бавария» следит за ходом переговоров «Барселоны» с полузащитником Гави. Контракт игрока с каталонским клубом заканчивается в следующем году и пока переговоры о продлении не увенчались успехом.

В Гави заинтересована мюнхенская «Бавария», сообщает Mundo Deportivo. Немецкий клуб готов воспользоваться пунктом о выкупе в размере 50 миллионов евро, если «Барселона» и Гави не смогут договориться. Также футболистом интересуются «Ливерпуль» и «ПСЖ».

В этом сезоне Гави провел в Ла Лиге 34 игры, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Гави
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