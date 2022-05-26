«Байер» продлил контракт с форвардом сборной Чехии

Руководство леверкузенского «Байера» подписало новый контракт с чешским нападающим Патриком Шиком.

Как сообщает пресс-служба «фармацевтов», 26-летний чешский футболист решил продлить соглашение с леверкузенским клубом до лета 2027 года. Стоит отметить, что нынешний договор Шика с «Байером» действует до июня 2025 года. За команду из Леверкузена форвард выступает с лета 2020 года. До этого Патрик защищал цвета «РБ Лейпцига», «Ромы», «Сампдории», «Богемианса» и пражской «Спарты».

В этом сезоне Патрик Шик провёл в немецкой лиге 27 поединков, в которых отметился 24 забитыми мячами и тремя ассистами.