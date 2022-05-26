Мюллер: «Думаю, буду играть до 2025 года»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер поделился планами на ближайшее будущее.

«Я думаю, что буду играть на высшем уровне до 2025 года. Смогу ли, я не знаю. Но это план игры. Он не изменился», - сказал Мюллер в интервью немецким СМИ.

Также он порассуждал о том, чем займется после завершения карьеры.

«Я нахожусь на таком этапе своей карьеры, когда не могу не думать об этом. Но пока нет ничего конкретного. Все внимание сконцентрировано на том, чтобы поддерживать хорошую форму. Пока откладываю решение на второй план, но вариантов много», - сказал Мюллер.

В этом сезоне 32-летний футболист провел в Бундеслиге 32 игры, забил 8 голов и отдал 18 результативных передач.