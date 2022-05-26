«Реал» и «Атлетико» заинтересованы в Аларио

«Реал» и «Атлетико» заинтересованы в нападающем леверкузенского «Байера» Лукасе Аларио.

Футболист стал известен по выступлениям за «Ривер Плейт», прежде чем в сентябре 2017 года он перебрался в «Байер». Однако, появление в команде Патрика Шика резко снизило количество игрового времени аргентинского форварда.

«Реал» ищет нападающего, готового стать игроком ротации и эпизодической заменой для Карима Бензема. В свою очередь, «Атлетико» находится в поиске альтернативы для Луиса Суареса, который покинет клуб этим летом.

В этом сезоне Аларио провел в Бундеслиге 27 матчей и забил 6 голов.