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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» и «Атлетико» заинтересованы в Аларио

26 Мая 2022 • 11:02 Комментировать

«Реал» и «Атлетико» заинтересованы в нападающем леверкузенского «Байера» Лукасе Аларио.

Футболист стал известен по выступлениям за «Ривер Плейт», прежде чем в сентябре 2017 года он перебрался в «Байер». Однако, появление в команде Патрика Шика резко снизило количество игрового времени аргентинского форварда.

«Реал» ищет нападающего, готового стать игроком ротации и эпизодической заменой для Карима Бензема. В свою очередь, «Атлетико» находится в поиске альтернативы для Луиса Суареса, который покинет клуб этим летом.

В этом сезоне Аларио провел в Бундеслиге 27 матчей и забил 6 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Лукас Аларио
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