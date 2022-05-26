«Байер» подпишет конкурента Азмуну

Форвард пражской «Спарты» Адам Гложек может продолжить карьеру в чемпионате Германии. В услугах 19-летнего нападающего заинтересован леверкузенский «Байер». Об этом посредством соцсетей сообщил журналист Фабрицио Романо.

Как информирует инсайдер, сделка обойдется «фармацевтам» в 13 миллионов евро. В ближайшее время Гложек пройдет медосмотр и подпишет контракт. Он будет призван составить конкуренцию иранцу Сердару Азмуну в нападении.

Гложек – воспитанник академии «Спарты». В составе пражского клуба он провел 132 поединка, забил 40 голов и отдал 36 ассистов.