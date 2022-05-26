«Ювентус» нацелился на лучшего игрока Лиги Европы

Полузащитник франкфуртского «Айнтрахта» Филип Костич, который является лидером немецкого коллектива, имеет вариант продолжения карьеры в итальянском чемпионате.
По сообщениям инсайдера Альфредо Педуллы, подписать 29-летнего сербского футболиста намерен туринский «Ювентус». «Старая синьора» готова заплатить за хавбека порядка 15 миллионов евро. Ранее об интересе к Костичу сообщали со стороны лондонского «Тоттенхэма» и миланского «Интера».
Филип вместе с «Айнтрахтом» стал триумфатором Лиги Европы. Костича признали лучшим игроком еврокубка.