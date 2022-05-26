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Агент Левандовски: Роберт считает, что клуб не уважает его

26 Мая 2022 • 09:30 Комментировать

Агент звёздного польского нападающего «Баварии» Роберта Левандовски высказался по поводу конфликта между своим клиентом и руководителями мюнхенской команды.

Агент Пини Захави сказал, что он не собирается пудрить польскому футболисту мозги или как-то влиять на его решения. Захави отметил, что Левандовски уже несколько месяцев чувствует, что руководители «Баварии» не уважают его, так что мюнхенский клуб потерял не игрока, а человека.

Напомним, что Роберт Левандовски намерен в летнее трансферное окно покинуть «Баварию» и перебраться в «Барселону».

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски Пини Захави
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