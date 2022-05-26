«Реал» сохраняет интерес к нападающему «Баварии»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Серж Гнабри продолжает находиться в сфере интересов мадридского «Реала». Руководство «сливочных» хочет воспользоваться неопределенностью с контрактом игрока.

По сообщениям Bild, форвард недоволен, что ему до сих пор не удалось согласовать с мюнхенцами новый трудовой договор. Срок действующего контракта Гнабри рассчитан до середины 2023 года.

В минувшем сезоне 26-летний нападающий принял участие в 44 поединках, отметившись 17 забитыми мячами и десятью голевыми передачами.