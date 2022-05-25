«Бавария» закрыла сделку по Гравенберху

Полузащитник амстердамского «Аякса» Райан Гравенберх в скором времени официально будет объявлен игроком мюнхенской «Баварии». По версии немецкого журналиста Кристиана Фалька, команда Юлиана Нагельсманна достигла полного соглашения с «Аяксом» по трансферу хавбека.

Ожидается, что «Бавария» заплатит «Аяксу» за переход молодого Гравенберха сумму в районе 40 миллионов евро. Ранее клуб уже подписал его одноклубника из амстердамского клуба – Нуссера Мазрауи, который перебрался на «Альянц Арену» на правах свободного агента.

Таким образом, Гравенберх станет уже вторым трансфером «Баварии» в то время, как летнее трансферное окно ещё не началось.