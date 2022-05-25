Президент «Барселоны»: Левандовски? У него ещё один год по контракту с «Баварией»

Президент каталонской команды Жоан Лапорта в разговоре с журналистами высказался по поводу возможного трансфера польского форварда «Баварии» Роберта Левандовски.

Лапорта заявил, что считает поляка фантастическим футболистом, но у Роберта есть ещё один год по контракт с мюнхенским клубом, так что ничего он больше по этому поводу сказать не может. Президент «сине-гранатовых» отметил, что всем нам нужно уважать тот факт, что Левандовски связан договором с «Баварией».

Напомним, что в прессе ходят слухи о том, что 33-летний польский футболист очень хочет в это летнее трансферное окно перебраться в каталонскую команду.