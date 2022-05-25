«Бавария» определилась с заменой Левандовски, но не спешит подписывать форварда

Мюнхенская «Бавария» уже нашла замену Роберту Левандовски в лице Саши Калайджича, однако пока не спешит подписывать нового форварда. Чемпион Германии намерен дождаться окончательного решения с возможным трансфером поляка в каталонскую «Барселону».

Как отмечает портал Goal.com, мюнхенцы подпишут Калайджича только в том случае, если Левандовски покинет клуб грядущим летом. Роберт уже ведет переговоры с «сине-гранатовыми» и близок к подписанию контракта. Его трансфер оценивается в 35-40 миллионов евро.

Что касается Калайджича, то его переход обойдется «Баварии» примерно в 20 миллионов евро.