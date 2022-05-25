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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Хоффенхайм» нашёл нового тренера в Швейцарии

25 Мая 2022 • 08:23 Комментировать

Руководители «Хоффенхайми» наши нового главного тренера, коим стал бывший наставник швейцарского клуба «Цюрих».

Как сообщает пресс-служба немецкой команды, новым тренером «Хоффенхайма» стал 48-летний Андре Брайтенрайтер, который до этого весьма успешно работал с «Цюрихом». Вместе с клубом наставник в прошедшем сезоне выиграл золотые медали чемпионата Швейцарии.

Напомним, что Брайтенрайтер на посту главного тренера «Хоффенхайма» заменил Себастиана Хеннеса, под руководством которого немецкая команда в прошедшем сезоне заняла лишь девятую строчку в таблице немецкой лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Цюрих Хоффенхайм Андре Брайтенрайтер
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