«Хоффенхайм» нашёл нового тренера в Швейцарии

Руководители «Хоффенхайми» наши нового главного тренера, коим стал бывший наставник швейцарского клуба «Цюрих».

Как сообщает пресс-служба немецкой команды, новым тренером «Хоффенхайма» стал 48-летний Андре Брайтенрайтер, который до этого весьма успешно работал с «Цюрихом». Вместе с клубом наставник в прошедшем сезоне выиграл золотые медали чемпионата Швейцарии.

Напомним, что Брайтенрайтер на посту главного тренера «Хоффенхайма» заменил Себастиана Хеннеса, под руководством которого немецкая команда в прошедшем сезоне заняла лишь девятую строчку в таблице немецкой лиги.