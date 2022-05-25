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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» Дортмунд согласовала ещё один трансфер

25 Мая 2022 • 07:56 Комментировать

Скауты дортмундской «Боруссии» нашли нового голкипера для команды. Такой информацией поделился журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

По сведениям инсайдера, руководство немецкого гранда договорилось с берлинской «Гертой» о переходе польского вратаря Марцеля Лотки. «Шмели» уже провели переговоры непосредственно с игроком и согласовали с ним условия трудового договора.

В минувшем розыгрыше немецкого чемпионата вратарь принял участие в десяти поединках, в которых пропустил 20 мячей. Его рыночная стоимость оценивается в 400 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Марцель Лотка
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