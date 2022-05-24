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Кан – о Мазрауи: «Нуссер – ключ к нашему успеху»

24 Мая 2022 • 22:45 Комментировать

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан уверен, что марокканский футболист сделает команду сильнее.

«Нуссер Мазрауи — это следующий строительный камень для дальнейшего укрепления нашей команды. Мы поставили перед собой большие цели на новый сезон, и такие игроки, как Мазрауи, расширяют наши возможности», - сказал Кан.

Функционер «Баварии» добавил, что подписание защитника «Аякса» поможет клубу добиться результат в Лиге чемпионов.

В этом сезоне футболист провел в чемпионате Голландии 25 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Оливер Кан Нуссер Мазрауи
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