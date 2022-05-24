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Чемпионат Германии. Бундеслига

Левандовски готов присоединиться к «Реалу»

24 Мая 2022 • 18:25 Комментировать

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски готов перейти в мадридский «Реал». Форвард намерен покинуть немецкий клуб в летнее межсезонье.

Интерес со стороны «Реала» возник после решения Килиана Мбаппе остаться в «Пари Сен-Жермен». Сам форвард готов рассмотреть предложение мадридского клуба, сообщает AS.

Ранее была информация, что футболистом активно интересуется «Барселона», однако, мюнхенская «Бавария» настаивает на том, чтобы Левандовски отыграл еще один сезон в Германии согласно текущему контракту.

В этом сезоне футболист провел в Бундеслиге 34 матча, забил 35 голов и отдал 3 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Роберт Левандовски
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