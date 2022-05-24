«РБ Лейпциг» не продаст Нкунку летом

Немецкий «РБ Лейпциг» этим летом не намерен расставаться со своим полузащитником Кристофером Нкунку, которого на протяжении всего нынешнего сезона связывали с переходом во множество топ-клубов.

Согласно данным от Флориана Плеттенберга, французский хавбек согласился продлить контракт с клубом, в который должна быть включена сумма отступных, размер которых пока неизвестен.

Ранее Нкунку связывали с возвращением в «ПСЖ». Кристофер является единственным футболистом в истории Бундеслиги, которого четырежды за сезон признавали лучшим игроком месяца.