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Чемпионат Германии. Бундеслига

«РБ Лейпциг» не продаст Нкунку летом

24 Мая 2022 • 14:44 Комментировать

Немецкий «РБ Лейпциг» этим летом не намерен расставаться со своим полузащитником Кристофером Нкунку, которого на протяжении всего нынешнего сезона связывали с переходом во множество топ-клубов.

Согласно данным от Флориана Плеттенберга, французский хавбек согласился продлить контракт с клубом, в который должна быть включена сумма отступных, размер которых пока неизвестен.

Ранее Нкунку связывали с возвращением в «ПСЖ». Кристофер является единственным футболистом в истории Бундеслиги, которого четырежды за сезон признавали лучшим игроком месяца.

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Евро-Футбол.Ру,
РБ Лейпциг Кристофер Нкунку
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