«Вольфсбург» назначил нового главного тренера, им стал Нико Ковач, сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

50-летний специалиста поставил подпись под долгосрочным трудовым соглашением с «волками», рассчитанным до середины 2025 года. У руля команды Ковач сменил Флориана Кохфельдта, под руководством которого клуб финишировал на 12-м месте в прошедшем розыгрыше Бундеслиги.

Последним местом работы Ковача был французский «Монако». Также он известен по сотрудничеству с мюнхенской «Баварией» и франкфуртским «Айнтрахтом».