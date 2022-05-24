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Чемпионат Германии. Бундеслига

Экс-тренер «Баварии» возглавил «Вольфсбург» официально

24 Мая 2022 • 13:34 Комментировать

«Вольфсбург» назначил нового главного тренера, им стал Нико Ковач, сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

50-летний специалиста поставил подпись под долгосрочным трудовым соглашением с «волками», рассчитанным до середины 2025 года. У руля команды Ковач сменил Флориана Кохфельдта, под руководством которого клуб финишировал на 12-м месте в прошедшем розыгрыше Бундеслиги.

Последним местом работы Ковача был французский «Монако». Также он известен по сотрудничеству с мюнхенской «Баварией» и франкфуртским «Айнтрахтом».

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Евро-Футбол.Ру,
Вольфсбург Нико Ковач
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