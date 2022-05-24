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Чемпионат Германии. Бундеслига

Известно, сколько заработает Нойер по новому контракту с «Баварией»

24 Мая 2022 • 09:17 Комментировать

Страж ворот мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер заработает солидную сумму по новому трудовому договору с немецким грандом. Банковский счет голкипера пополнится примерно на 20 миллионов евро, утверждает Bild.

Накануне стороны поставили подписи под договором, рассчитанным до лета 2024 года. В составе мюнхенского гранда Мануэль выступает с 2011 года.

В завершившемся розыгрыше Бундеслиги Нойер провел 28 поединков, в десяти из которых отстоял на ноль. Вместе с «Баварией» вратарь десять раз становился чемпионом страны, выиграл пять кубков страны и дважды триумфовал в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер
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