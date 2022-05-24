«Барселона» увеличила предложение по Левандовски

Каталонская «Барселона» продолжает переговорный процесс с мюнхенской «Баварией» по поводу перехода нападающего Роберта Левандовски. «Сине-гранатовые» хотят оформить сделку в грядущее трансферное окно.

Как сообщил журналист Флориан Плеттенберг, каталонцы сделали предложение немецкому гранду. «Сине-гранатовые» готовы заплатить за поляка 32 миллиона евро плюс пять миллионов бонусами. «Бавария» взяла время на размышления.

Действующий трудовой договор Роберта с «Баварией» рассчитан до лета 2023 года. Ранее форвард заявил, что настроен сменить команду по окончании сезона.