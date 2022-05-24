Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Экс-президент «Баварии» жёстко высказался по поводу ситуации с контрактом Гнабри

24 Мая 2022 • 07:39 Комментировать

Экс-президент «Баварии» Ули Хёнесс достаточно жёстко высказался по поводу контрактной ситуации с форвардом мюнхенского клуба Сержом Гнабри.

Хёнесс сказал журналистам, что, наверняка, у Гнабри есть отличное предложение о новом контракте от «Баварии», но теперь окончательное решение должен принять сам футболист. Почётный президент мюнхенского клуба отметил, что его раздражает то, как СМИ подают информацию о трансферах. Функционер добавил, что, может быть, клубам стоит пихать футболистов деньгами до тех пор, пока они не согласятся подписать новый контракт или не подавятся ими.

Напомним, что Серж Гнабри в этом сезоне провёл в немецкой лиге 34 матча, в которых отметился 14 забитыми мячами и пятью ассистами.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Ули Хенесс Серж Гнабри
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Мая
07:39 · Германия. Бундеслига
Экс-президент «Баварии» жёстко высказался по поводу ситуации с контрактом Гнабри
01:06 · Германия. Бундеслига
Бывший партнёр Левандовски отговаривает его от перехода в «Барселону» 1
23 Мая
22:14 · Германия. Бундеслига
Хёнесс прокомментировал возможный переход Левандовски в «Баварию» 1
20:17 · Германия. Бундеслига
«Бавария» предложила новый контракт Гнабри
18:42 · Германия. Бундеслига
Терзич официально назначен тренером «Боруссии» Дортмунд
13:09 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» пополнилась турецким полузащитником
12:12 · Германия. Бундеслига
«Бавария» официально продлила контракт с Нойером
08:17 · Германия. Бундеслига
Инсайдер утверждает, что Левандовски переедет в Испанию
22 Мая
22:51 · Германия. Бундеслига
«Барселона» сделала предложение «Баварии» по Левандовски
22:45 · Германия. Бундеслига
«Левандовски хочет уйти, «Бавария» не предлагала ему новый контракт»: агент поляка просит продать своего клиента
22:43 · Германия. Бундеслига
Агент Левандовски угрожает «Баварии»
15:09 · Германия. Бундеслига
Вундеркинд из «Аякса» близок к переходу в «Баварию»
14:42 · Германия. Бундеслига
Салихамиджич: «Агент промыл мозги Левандовски» 2
14:21 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» поборется с «Ньюкаслом» за 19-летнего таланта из Франции
10:39 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» хочет подписать лучшего игрока Лиги Европы
Все новости
Рекомендуем