Экс-президент «Баварии» жёстко высказался по поводу ситуации с контрактом Гнабри

Экс-президент «Баварии» Ули Хёнесс достаточно жёстко высказался по поводу контрактной ситуации с форвардом мюнхенского клуба Сержом Гнабри.

Хёнесс сказал журналистам, что, наверняка, у Гнабри есть отличное предложение о новом контракте от «Баварии», но теперь окончательное решение должен принять сам футболист. Почётный президент мюнхенского клуба отметил, что его раздражает то, как СМИ подают информацию о трансферах. Функционер добавил, что, может быть, клубам стоит пихать футболистов деньгами до тех пор, пока они не согласятся подписать новый контракт или не подавятся ими.

Напомним, что Серж Гнабри в этом сезоне провёл в немецкой лиге 34 матча, в которых отметился 14 забитыми мячами и пятью ассистами.