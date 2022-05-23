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Чемпионат Германии. Бундеслига

Хёнесс прокомментировал возможный переход Левандовски в «Баварию»

23 Мая 2022 • 22:14 Комментировать

Почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс заявил о том, что удивлён новостью об интересе «Барселоны» к форварду команды Роберту Левандовски.

Хёнесс сказал RTL, что он не понимает текущее положение «Барселоны», ведь полгода назад у каталонцев был долг в размере 1,3 млрд евро, а теперь они хотят Левандовски. Если бы это произошло в Германии, то команду бы объявили банкротом.

Ранее сообщалось о том, что польский форвард сам заинтересован в переходе в испанский клуб.

Роберт Левандовски сыграл в 46 матчах минувшего сезона, забил 50 голов и сделал 7 ассистов. Контракт с «Баварией» у игрока рассчитан до окончания сезона 2022/23.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Ули Хенесс Роберт Левандовски
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