Хёнесс прокомментировал возможный переход Левандовски в «Барселону»

Почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс заявил о том, что удивлён новостью об интересе «Барселоны» к форварду команды Роберту Левандовски.

Хёнесс сказал RTL, что он не понимает текущее положение «Барселоны», ведь полгода назад у каталонцев был долг в размере 1,3 млрд евро, а теперь они хотят Левандовски. Если бы это произошло в Германии, то команду бы объявили банкротом.

Ранее сообщалось о том, что польский форвард сам заинтересован в переходе в испанский клуб.

Роберт Левандовски сыграл в 46 матчах минувшего сезона, забил 50 голов и сделал 7 ассистов. Контракт с «Баварией» у игрока рассчитан до окончания сезона 2022/23.