Терзич официально назначен тренером «Боруссии» Дортмунд

Дортмундская «Боруссия» официально объявила о назначении Эдина Терзича своим главным тренером. На этом посту босниец сменил Марко Розе, который был уволен по окончанию сезона из-за разногласий с руководством.

Эдин Терзич в прошлом сезоне уже работал главным тренером «шмелей». Во второй половине кампании босниец сменил Люсьена Фавра, который был уволен за неудовлетворительные результаты.

Напомним, что в прошлом сезоне Терзичу удалось выиграть с «Боруссией» Дортмунд Кубок Германии, где «шмели» в финале обыграли «РБ Лейпциг». Также под руководством боснийца дортмундский клуб достиг четвертьфинала Лиги чемпионов.