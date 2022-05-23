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Чемпионат Германии. Бундеслига

Терзич официально назначен тренером «Боруссии» Дортмунд

23 Мая 2022 • 18:42 Комментировать

Дортмундская «Боруссия» официально объявила о назначении Эдина Терзича своим главным тренером. На этом посту босниец сменил Марко Розе, который был уволен по окончанию сезона из-за разногласий с руководством.

Эдин Терзич в прошлом сезоне уже работал главным тренером «шмелей». Во второй половине кампании босниец сменил Люсьена Фавра, который был уволен за неудовлетворительные результаты.

Напомним, что в прошлом сезоне Терзичу удалось выиграть с «Боруссией» Дортмунд Кубок Германии, где «шмели» в финале обыграли «РБ Лейпциг». Также под руководством боснийца дортмундский клуб достиг четвертьфинала Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Эдин Терзич
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